Лавров заявил, что условия для саммита в "нормандском формате" "созрели"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия "созрели". Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники "нормандского формата" уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году, и которые саботировались режимом [экс-президента Украины Петра] Порошенко", - сказал он.

По мнению Лаврова, Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений.

"И еще, давайте назовем это условием, которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - указал глава МИД РФ.