Лавров: сигнал России и Белоруссии по контролю над вооружениями должен быть услышан

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инициативы президентов России и Белоруссии сфере контроля над вооружениями идут в одном русле и представляют собой синхронизированный сигнал, который должен быть услышан на Западе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств.

"В послании президента РФ лидерам ключевых стран Евроатлантики и Азиатско-Тихоокеанского региона по проблематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было подтверждено намерение РФ не только проявлять сдержанность, но и объявить мораторий на развертывание таких ракет до тех пор, пока от соответствующих действий будут воздерживаться США и их союзники", - отметил он.

"Остается в силе и наше предложение, адресованное в рамках этого послания членам Североатлантического альянса присоединиться к такому мораторию. Это предложение идет в том же русле, что и инициатива президента Белоруссии о принятии соответствующей многосторонней декларации. Надеюсь, что этот синхронизированный сигнал государств - участников Союзного государства будет услышан", - добавил Лавров.

При обсуждении проблематики контроля над вооружениями, продолжил министр, стороны "отметили неудовлетворительную ситуацию в этой сфере в результате шагов Вашингтона по сознательному подрыву глобальной архитектуры стратегической стабильности". "Разрушив ДРСМД и создав неопределенность вокруг перспектив Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, США провоцируют опасный рост напряженности, провоцируют милитаризацию внешнеполитического мышления", - подчеркнул он.

"Тревожат и действия Вашингтона, которые направлены на снижение порога применения ядерного оружия, а также на перенос гонки вооружений в космическое пространство. Мы обсудили эту ситуацию", - добавил Лавров.