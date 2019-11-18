Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Грызлов: Москва призывает Киев воздержаться от риторики о депортации жителей Донбасса

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины считает, что такие заявления могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Информация о возможной депортации жителей Донбасса, которая недавно появилась в украинских СМИ, носит провокационный характер и лежит за рамками сценария мирного урегулирования. Об этом в понедельник заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - заявил он.

"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков", - уверен российский полпред.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лавров заявил, что условия для саммита в "нормандском формате" "созрели"
По мнению главы МИД РФ, Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС