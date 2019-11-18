Грызлов: Москва призывает Киев воздержаться от риторики о депортации жителей Донбасса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Информация о возможной депортации жителей Донбасса, которая недавно появилась в украинских СМИ, носит провокационный характер и лежит за рамками сценария мирного урегулирования. Об этом в понедельник заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе вплоть до депортации его жителей. Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию минских договоренностей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", - заявил он.

"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков", - уверен российский полпред.