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Замглавы МИД РФ: Москва не ожидает возвращения судна "Норд" после передачи кораблей Киеву

Андрей Руденко считает, что "это совершенно разные категории"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не ожидает возвращения Украиной судна "Норд" в ответ на передачу украинской стороне трех кораблей, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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"Нет. Это совершенно разные категории. Они выставили его на продажу, особых покупателей на него не нашлось с учетом того состояния, до которого они его довели", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: "в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двум морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семь российских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма. В начале февраля капитан Горбенко был объявлен на Украине в розыск как пропавший без вести, а через некоторое время выяснилось, что он вернулся в Крым.

Теги
УкраинаРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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