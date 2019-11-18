Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию в понедельник Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительным материалам, договор был подписан в Москве 26 июня 2019 года "в целях регламентации российско-эмиратских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы", он призван "способствовать защите прав и законных интересов российских граждан".

"В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством", - говорится в пояснительной записке. В тексте подробно обозначены условия передачи осужденных. В частности, согласно тексту документа, должно иметься "добровольное письменное согласие осужденного на передачу", а совершенное им преступление в стране, куда он направится отбывать наказание, также предусматривает лишение свободы.

В соответствии с еще одной статьей договора после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.

Согласно пояснительной записке, некоторые положения договора отличаются от действующих статей российского законодательства. Так, по договору, "в передаче осужденного может быть отказано, в случае если государство вынесения приговора считает, что такая передача может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам". Уголовно-процессуальным кодексом РФ соответствующее основание для отказа в передаче осужденного не предусмотрено. В связи с этим договор подлежит ратификации.

В новость были внесены изменения (20:57 мск) - добавлены подробности.