Посол РФ: беспорядки не помешали вернуть домой российских детей из тюрем Багдада

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МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Акции протеста и беспорядки в Ираке не помешали возвращению в Москву последней группы российских детей из тюрем Багдада, хотя до последнего момента оставались опасения, что вылет придется перенести. Как рассказал в понедельник в интервью ТАСС посол России в Ираке Максим Максимов, в общей сложности менее чем за год на родину вернулись 122 ребенка.

По его словам, ситуация в Багдаде существенно затруднила принятие решения по определению конкретной даты отправки в РФ последней группы детей, которые содержались в тюрьмах вместе с осужденными за терроризм матерями. "Акции протеста продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью, заблокирован центр столицы, прилегающие к нему улицы", - рассказал глава диппредставительства. Тем не менее посольство получило подтверждение от иракских партнеров о готовности обеспечить передачу детей российским представителям, и дата этого мероприятия была определена.

"Могу откровенно сказать, что до последнего момента опасались, что если возникнет новая эскалация протестов, то нам придется оперативно переносить дату вывоза несовершеннолетних россиян. Считаю, что проведение данной гуманитарной операции потребовало от всех, кто в ней принимал участие, как с российской стороны, так и с иракской, максимальной слаженности действий и немалого мужества", - отметил посол.

Операция завершена

По мнению посла, с эвакуацией этой группы детей из Багдада задачу по возвращению на родину несовершеннолетних из Ирака можно считать выполненной. "Удалось репатриировать в общей сложности 122 ребенка, которые были привезены в Багдад из различных провинций и содержались вместе с матерями, осужденными или находящимися под следствием в связи с обвинениями в пособничестве террористическим организациям", - сказал он, отметив, что информации о нахождении несовершеннолетних россиян в провинциальных тюрьмах или приютах нет.

"В Багдаде никого из российских детей не осталось", - указал посол и подчеркнул, что, если появятся новые российские граждане, диппредставительство будет ими заниматься.

Помощь местных властей

Российский посол высоко оценил содействие иракских властей в выполнении поставленной перед диппредставительством России в Багдаде задачи. "Мы благодарны главе иракского правительства, а также председателю Высшего судебного совета Ирака Фаику Зейдану, равно как и сотрудникам местных судебных и пенитенциарных инстанций за их вклад в успешное завершение данной гуманитарной операции", - отметил Максимов. "Что касается сложностей, то их, на мой взгляд, не было. Главное было выработать схему взаимодействия между российской и иракской сторонами в данном вопросе. На это потребовалось определенное время и усилия, однако, когда появилась ясность, работа пошла значительно быстрее", - сказал посол.

Дети без документов

Наибольшие трудности, как отметил Максимов, в ходе работы "возникли с группой несовершеннолетних россиян, рожденных за пределами России", у которых не было никаких документов, удостоверяющих личность.

"Нам не пришлось изобретать чего-либо нового, все лежало в плоскости существующих законов. Правда, применительную практику они обрели только в нашем случае. Например, в связи с тем, что у матерей не было никаких документов о рождении детей, необходимо было оформлять факт рождения каждого ребенка через российский суд. Для обеспечения подтверждения родственной связи "мать - ребенок" специальная группа врачей из Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России прибыла в Багдад и произвела забор биоматериала у всех россиян, находившихся в тюрьме, для проведения ДНК-экспертизы. Результаты экспертизы представлялись в суды. В результате все несовершеннолетние россияне получили официальные свидетельства о рождении", - рассказал посол.

В 2017 году при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому четыре спецборта МЧС вывезли из Багдада четыре группы детей - 30 декабря 2018 года, 10 февраля, 10 июля и 18 ноября 2019 года.