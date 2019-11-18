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Постпред РФ в Вене рассказал о попытках США помешать конференции ООН по Ближнему Востоку

Михаил Ульянов назвал действия американской стороны иррациональными

ООН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. США пытались помешать проведению в ООН конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию.

"США не только сами не участвовали, но вели активную работу против того, чтобы конференция состоялась, - отметил Ульянов. - В прошлом году, когда было принято решение о проведении конференции, они организовали по всему миру демарши, призывая не поддерживать это решение".

"Это как в случае с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) - и сами не участвуют, и другим мешают работать в пользу укрепления режима ядерного нераспространения", - отметил он.

"На мой взгляд, это иррационально и не может быть оправдано никакими соображениями", - констатировал дипломат.

Пустые кресла

Ульянов добавил, что Вашингтон не представлен на конференции ни на каком уровне. "В зале стоят две таблички перед пустыми стульями - Израиль и Соединенные Штаты Америки, - обратил внимание дипломат. - Это намек: "Добро пожаловать! Когда захотите - дверь открыта, не стесняйтесь." Думаю, это правильный шаг организаторов".

"Эта организационная особенность прямо вытекает из текста решения Генеральной Ассамблеи, потому что там не по имени, но вполне определенно говорится о Соединенных Штатах и о всех странах региона, одной из каковых является Израиль", - пояснил он.

В конце прошлого года Генассамблея (ГА) ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции станет практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты.

Теги
СШАРоссияИзраиль
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Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется, считает Михаил Ульянов
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