МИД РФ продолжит поиск и идентификацию российских детей в Ираке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ в сотрудничестве с иракскими партнерами продолжит поиск российских детей на территории Ирака. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Россия возвращает своих детей из тюрем Ирака: пример для других стран?

"МИД России и посольство России в Багдаде продолжат в контактах с иракскими партнерами мероприятия по поиску и идентификации несовершеннолетних российских граждан, которые, возможно, находятся все еще на территории Республики Ирак", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером пресс-служба Минздрава сообщила, что самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву четвертую группу из 32 детей, ранее находившихся в местах лишения свободы. В министерстве отметили, что рейс стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из Ирака.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили признательность властям Ирака "за всемерную помощь и поддержку в организации и осуществлении этой исключительно важной гуманитарной миссии".

В 2017 году при детском омбудсмене Анне Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года четырьмя рейсами в Россию из Ирака доставили 122 ребенка.