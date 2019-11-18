Постпред РФ: обнаруженные МАГАТЭ в Иране следы урана не связаны с ядерным оружием

ООН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Обнаружение на ранее не заявленном объекте в Иране следов антропогенного урана не имеет никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На прошлой неделе Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что эксперты организации обнаружили частицы урана на ранее не заявленном объекте в Иране.

"Что касается следов антропогенного урана, обнаруженных на одном из ранее незадекларированных объектов, то хочу подчеркнуть, что это рутинная вещь", - сказал высокопоставленный дипломат. "Частицы антропогенного урана, появившиеся там 15-30 лет назад, никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют. Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется", - сказал он.

В Москве считают, что "публиковать эту информацию не следовало бы, потому что доклад, который представлен Совету управляющих, касается осуществления СВПД, резолюции 2231 [СБ ООН]", продолжил постпред РФ.

Он добавил, что "претензии по части неполноты декларации в рамках Соглашения о гарантиях у секретариата имеются не к одной стране, а как минимум к нескольким". "Такие ситуации возникают постоянно, и решаются эти вопросы в рабочем порядке без докладов Совету управляющих, - констатировал Ульянов. - В крайнем случае, в ежегодном докладе по гарантиям отмечаются имеющие место нестыковки".