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Постпред РФ в Вене: продление ДСНВ на пять лет или более короткий срок все еще возможно

По словам Михаила Ульянова, можно продлить соглашение на год-два, чтобы выиграть время и сохранить систему проверок

ООН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия и США все еще могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет или более короткий срок, однако времени для консультаций остается немного. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Времени осталось меньше года и трех месяцев до 5 февраля 2021 года, - отметил он. - В принципе, еще есть возможность договориться о продлении".

Дипломат пояснил, что речь может идти о продлении "либо на пять лет, как это прописано в договоре, либо на более короткий срок". "Можно даже [продлить соглашение] на год-два, чтобы выиграть время и сохранить систему проверок, обмена информацией, других положений договора, чтобы не образовалась пустота, и за это время подумать в отношении дальнейших шагов", - указал Ульянов.

"Наша позиция очень конструктивна, но дело упирается в [позицию, которую занимает] Вашингтон", - подытожил он.

Теги
РоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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