Песков заявил, что программа визита Путина в Париж на саммит "четверки" еще верстается

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит "нормандской четверки", пока прорабатывается. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Программа поездки только на стадии проработки", - сказал представитель Кремля.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем, наряду с Путиным и Зеленским, примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. 12 ноября экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате.