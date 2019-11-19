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Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку по состоянию здоровья

Ранее во вторник Виталия Иваненко госпитализировали

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Петропаловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, сообщается во вторник на сайте мэрии.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города", - приводит пресс-служба слова Иваненко.

Ранее во вторник сообщалось о госпитализации мэра.

Обязанности главы города сейчас исполняет его первый заместитель Юлия Иванова. Решение об отставке Иваненко будет рассмотрено на ближайшей сессии городской Думы, которая намечена на 27 ноября.

Дума Петропавловска-Камчатского избрала Иваненко главой города в 2016 году. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

Теги
РоссияКамчатский край
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