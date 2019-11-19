У Кремля нет готового решения по прямым выборам мэров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кремль не финализировал решение по поводу возвращения прямых выборов мэров городов, которые не являются столицами регионов.

"Сформулированной позиции по этой теме [прямые выборы мэров] нет", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что "на экспертном уровне эта тема неоднократно ставилась на повестку дня". "Но это никак не было финализировано в какую-то позицию", - отметил представитель Кремля.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей. Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда соответствующий закон был принят краевым парламентом. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли соответствующие поправки к собственным нормативным актам.