Эксперт: проект итогового документа "нормандского саммита" согласован

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проект итогового документа саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины. Об этом сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений, - пояснил он. - Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже".

"В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть," - подчеркнул Чеснаков.

В администрации президента РФ ТАСС подтвердили согласование итогового документа саммита, но отказались раскрыть его содержание, подчеркнув только, что он "полностью в русле минских соглашений".