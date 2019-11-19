Эксперт назвал заявление Турции по операции в Сирии откровенным шантажом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности возобновить операцию на севере Сирии - откровенный шантаж, связанный с темой беженцев. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

"Попытка одновременно шантажировать и Россию, и Соединенные Штаты - не самая лучшая политика, которую может вести Турция, - сказал он. - Это откровенный шантаж".

По его мнению, такой шантаж связан с нереализованными планами турецкого президента Тайипа Эрдогана в отношении беженцев. "Некоторых своих целей Анкара не достигла. Например, Эрдоган хотел занять определенную зону по северной границе Сирии и разместить там сирийских беженцев. Ничего из этого не вышло", - указал эксперт, напомнив, что в Турции находятся 3,5 млн сирийских беженцев.

Труевцев отметил, что Анкара все больше тревожится по поводу проникновения сирийцев из лагерей беженцев в крупные города, что приводит к росту напряженности в обществе. "Это очень серьезная и экономическая, и социальная нагрузка. Поэтому Эрдоган и его окружение думают, как решить эту проблему", - добавил он.

Как сообщила газета Yeni Safak Чавушоглу 18 ноября заявил о готовности Анкары возобновить в Сирии операцию "Источник мира", если курдские формирования "Силы народной самообороны" не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Он обвинил США и Россию в том, что они не сделали необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей.

Нехорошее развитие событий

Эксперт отметил, что Россия дала достаточные гарантии по Сирии и сделала все необходимое. "Если какие-то инциденты вдруг происходят, Россия взяла на себя обязательства их гасить. Все остальное - это бессмысленный и нечестный торг", - подчеркнул он.

Турция, по словам Труевцева, может попытаться нанести удар по Сирии, но это не в ее интересах. "Кроме России, есть еще сирийская армия. Часть курдских отрядов - это отряды сирийской армии, поэтому такое нападение будет считаться нападением на сирийскую территорию, на сирийскую армию. Это нехорошее развитие событий, если оно произойдет", - сказал специалист.

История вопроса

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира". Ее целью являлось создание буферной зоны, которая должна была стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, могли вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.