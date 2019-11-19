Посол РФ: ОАЭ заинтересованы в разрядке обстановки в Персидском заливе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ОАЭ выражают заинтересованность в уменьшении напряженности в зоне Персидского залива и изучают соответствующие российские предложения. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов.

"Эмиратские друзья вместе с нами заинтересованы в разрядке обстановки в зоне Персидского залива. Здесь внимательно изучают соответствующие российские предложения в рамках нашей концепции, направленной на выработку основы для запуска равноправного диалога между странами в целях обеспечения стабильности и безопасности в этом стратегически важном регионе, - сказал он.

По словам Кузнецова, самое главное - то, что партнеры РФ в ОАЭ "осознают опасность искусственного нагнетания напряженности в Персидском заливе, чреватой самыми непредсказуемыми последствиями".

Дипломат отметил, что за последние годы Россия смогла существенно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке "в качестве надежного партнера, проводящего независимую внешнюю политику, основанную на невмешательстве во внутренние дела, твердом соблюдении принципов международного права". "Россия воспринимается арабскими государствами как сила, выступающая за сохранение стабильности, разрешение конфликтов мирным путем", - добавил он.