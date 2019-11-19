Медведев обсудит с общественниками и партийцами правозащитную работу единороссов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проведет в среду встречу с общественными деятелями и представителями партии, на которой обсудит правозащитную работу единороссов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Единой России", "Медведев обсудит с партийцами, известными юристами, общественниками, благотворителями и журналистами правозащитную деятельность партии". "Участники встречи расскажут о региональном опыте такой деятельности и ее социальной значимости для партии, наиболее острых проблемах жителей, а также возможности эффективного взаимодействия с различными ведомствами", - уточнили в партии.

Ранее в своей авторской статье "Единая Россия" - курс на перемены" Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии.

23 ноября пройдет очередной съезд "Единой России". Как пояснял ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на съезде будут прежде всего обсуждаться вопросы, связанные с прошедшими и предстоящими избирательными кампаниями, а также обновление кадров.