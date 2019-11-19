Замглавы МИД РФ пригласил страны ООН присоединиться к усилиям ШОС по антитеррору

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приглашает другие страны присоединиться к Конвенции по борьбе с экстремизмом. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на мероприятии по сотрудничеству ШОС и ООН. Мероприятие было организовано по инициативе России как председателя ШОС в 2019-2020 годах.

"Ключевое направление деятельности ШОС - эффективное реагирование на объективно возрастающие вызовы и угрозы безопасности, - сказал он. - Эта работа опирается на солидную договорно-правовую базу, важными элементами которой являются целевые конвенции, соглашения, стратегии и программы".

"Хотел бы обратить внимание, что ряд документов открыт для присоединения заинтересованных государств, например Конвенция по противодействию экстремизму, - указал замминистра. - Приглашаем внимательно ознакомиться с ними".

Моргулов напомнил, что на ноябрьских консультациях стран объединения по вопросам информационной безопасности было поддержано предложение России по совместному продвижению в ООН резолюций, касающихся, в частности, противодействия использованию информационных и телекоммуникационных технологий в преступных целях.

"В числе первоочередных задач Россия совместно с партнерами по ШОС добивается синергии потенциалов национальных стратегий и многосторонних интеграционных проектов, - добавил он. - Планомерно продвигая инициативу Большого Евразийского партнерства, мы ставим целью формирование в Евразии широкого пространства открытого, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго- Восточной Азии и открытого для наших коллег из ЕС".

ООН поддерживает

В мероприятии принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Управление ООН по контртеррору и другие структуры организации развивают сотрудничество с ШОС и его региональной антитеррористической структурой", - сообщил он.

"Это важно для стабильности и безопасности государств - членов ШОС, и мы являемся вашими партнерами в их решении, - подчеркнул генсек. - Устранение организаций, занимающихся торговлей людьми, и борьба с преступным использованием маршрутов имеют решающее значение для борьбы с перемещением иностранных террористов и оружия, в том числе из Ирака и Сирии".

Гутерриш отметил, что "особенно горд" разработкой совместного плана действий ООН и ШОС по глобальной антитеррористической стратегии в регионе Средней Азии. "Я также приветствую недавнее принятие Генассамблеей ООН резолюции по сотрудничеству ООН и ШОС", - добавил он.

30 августа Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию по развитию взаимодействия с ШОС. Соавторами резолюции выступили члены ШОС - Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В принятом документе отмечается "конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития, содействия развитию регионального сотрудничества и укрепления добрососедских отношений".

Страны - члены ООН также поручили генеральному секретарю проводить регулярные консультации с руководителем ШОС с целью укрепления диалога, сотрудничества и координации организациями, а также "представить Генеральной Ассамблее на ее 75-й сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции".