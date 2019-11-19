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Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай только что согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуострове и готовы представить его партнерам в регионе. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновленную версию [плана по урегулированию]. Эта обновленную версию плана мы планируем распространить среди всех партнеров. Речь идет о проекте плана", - сказал он.

Замглавы МИД уточнил, что план будет представлен первому заместителю министра иностранных дел КНДР, которая сейчас находится в Москве.

Теги
КНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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