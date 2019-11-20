МИД: РФ будет содействовать процессу создания на Ближнем Востоке зоны без ядерного оружия

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Россия готова оказывать поддержку процессу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Об этом заявил во вторник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в ООН конференции по данной теме.

"Хотели бы заверить, что участники конференции могут твердо рассчитывать на поддержку со стороны России, которая в качестве одного из трех соавторов резолюции 1995 года [по созданию данной зоны] полностью осознает свою роль в содействии достижению прогресса", - подчеркнул дипломат.

"Безусловно, вызывает сожаление, что в мероприятии не принимают участие Израиль и США, - добавил он. - Особое недоумение в этом контексте вызывает подход Вашингтона, который не предпринимает ни малейших усилий для выполнения своих обязательств в качестве одного из трех соавторов резолюции 1995 года по Ближнему Востоку, а также обязательств, вытекающих из решений Обзорной конференции по ДНЯО 2010 года".

Ульянов также высказал мнение, что "по завершении первой сессии конференции был бы востребован краткий итоговый документ, который посылал бы четкий сигнал международному сообществу о том, что участники конференции удовлетворены первой сессией и настроены на продолжение совместной работы". "Было бы полезно в общих чертах обозначить в итоговом документе и контуры того, как процесс будет выстраиваться в дальнейшем", - предложил он участникам конференции.