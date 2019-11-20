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В МИД подтвердили факт отказа Лондона в выдаче виз для двух российских собкоров

В британском диппредставительстве в Москве отказались комментировать эту информацию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МИД РФ подтвердил, что официальные власти Великобритании отказали в выдаче виз двум российским журналистам для работы в этой стране.

"Подтверждаем, что британские власти не выдали визы двум российским собкорам", - заявили ТАСС в среду в дипведомстве.

Как сообщил во вторник ТАСС источник в Москве, в 2019 году Великобритания без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. В свою очередь в британском диппредставительстве в Москве отказались комментировать эту информацию. "Как правило, мы не комментируем отдельные визовые заявления и рассматриваем их в индивидуальном порядке по существу", - заявили ТАСС в пресс-службе посольства. "Напомним, что из всех заявлений на британскую визу, поданных гражданами России с 1 июля 2018 по 30 июня 2019, 99% были успешны", - добавил собеседник.

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ВеликобританияРоссия
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