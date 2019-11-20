МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва считает неправильными авиаудары, которые нанесли израильские ВВС по территории Сирии. Об этом в среду заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Мы будем еще выяснять обстоятельства, это очень все неправильно, - сказал он. - Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности".

Как сообщила в среду пресс-служба израильской армии, самолеты ВВС нанесли удары по десяткам расположенных на территории Сирии позиций батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии в ответ на предпринятую ранее атаку территории еврейского государства. Во вторник израильские военные информировали о перехвате средствами ПВО четырех ракет, запущенных из Сирии по территории Голанских высот.

По данным агентства SANA, в результате этих действий погибли по меньшей мере два мирных жителя.