МИД России: принятие Израилем закона по Иорданской долине нарушит международное право

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Намерение израильских политиков продвигать законопроект об аннексии Иорданской долины (часть Западного берега реки Иордан) идет вразрез с нормами международного права и решениями СБ ООН. Об этом в среду заявил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, комментируя недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Это в корне противоречит международным решениям, резолюциям, Совету Безопасности ООН", - сказал он.

Нетаньяху за неделю до состоявшихся 17 сентября парламентских выборов заявил, что в случае победы осуществит аннексию частей Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. 19 ноября он призвал блок партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганца и партию "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана создать с руководимой им партией "Ликуд" широкое правительство единства для скорейшего продвижения законопроекта об аннексии Иорданской долины.