Мэр Вологды Сергей Воропанов избран на второй срок

ВОЛОГДА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Вологодской городской думы единогласно проголосовали за назначение на пост мэра Вологды 39-летнего Сергея Воропанова, который занимал эту должность с ноября 2017 года. Мэра поддержали все присутствующие на заседании 24 депутата, поэтому голосование по остальным двум кандидатам не проводилось.

Воропанов в ноябре 2017 года сменил на посту мэра Андрея Травникова, нынешнего губернатора Новосибирской области. Срок полномочий Воропанова истекает 23 ноября. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности мэра подали пять человек, трое из них были представлены на рассмотрение Вологодской гордумы.

"Вот мы готовились, проводили комиссию, а проголосовали быстро и единогласно", - объявил результат глава города Вологды и председатель Вологодской гордумы Юрий Сапожников в ходе заседания, которое транслировалось в онлайн-режиме.

Помимо Воропанова, на руководящую должность претендовали общественник из Череповца Владислав Трофимов, директор строительной компании "СМУ-79" Сергей Клопов, руководитель фракции ЛДПР в Вологодском заксобрании Антон Гримов и гендиректор частного охранного предприятия "Грифон" Вадим Дзязькин. Трофимову было отказано из-за несоответствия предъявляемым требованиям по стажу работы. Дзязькин не прошел отбор на стадии презентации программ развития города.

Сергей Воропанов родился 29 февраля 1980 года в городе Вологде. Окончил три высших учебных заведения: Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию им. Н.В.Верещагина в 2002 году; Вологодский государственный технический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)" в 2008 году; Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина, по специальности "Энергетические системы и сети" в 2013 году. Трудовую деятельность начал в 2000 году в ООО "Предприятие 100 завода ЖБИ" на должности программиста, а затем заместителя директора. С 2005 года по 2009 год - заместитель директора, директор ОАО "Вологодская механизированная колонна № 19". C 2009 года по 2016 год работал в сфере энергетики на руководящих должностях. В мае 2016 года принят на муниципальную службу и назначен на должность заместителя главы города Вологды по вопросам развития городского самоуправления, с ноября 2016 года - первый заместитель мэра Вологды, по итогам голосования Вологодской гордумы 23 ноября 2017 года был назначен на должность мэра Вологды.

Вологда - административный, промышленный и культурный центр Вологодской области с населением более 311 тыс. человек. Датой основания города считается 1147 год. Город входит в число городов с особо ценным историческим наследием, насчитывает 224 памятника истории, архитектуры, культуры.