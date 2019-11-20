Лавров назвал доверительными и партнерскими отношения России и Бахрейна

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Бахрейна развиваются в доверительном и партнерском ключе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.

"Мы очень ценим наши отношения, отношения доверительные, партнерские, основанные на договоренностях, которые достигнуты между королем шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом Владимиром Путиным", - сказал он.

"Тесные контакты [РФ и Бахрейна] развиваются по линии специальных служб, по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, - продолжил министр. - Мы тесно сотрудничаем в ООН, на других многосторонних площадках".

Поэтому, отметил Лавров, есть хорошая возможность обменяться мнениями по всему спектру двусторонних отношений. "Безусловно, особый интерес у нас вызывают ваши оценки тех процессов, которые разворачиваются в регионе Персидского залива и Ближнего Востока в целом", - подчеркнул глава МИД РФ.