Лавров: только прямые переговоры могут урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Добиться урегулирования палестино-израильского конфликта можно только путем прямых переговоров с учетом интересов обеих сторон и уже принятых решений мирового сообщества. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.

"Убеждены, что только прямой диалог между Израилем и палестинцами, переговоры, нацеленные на достижение баланса интересов с опорой на решения, уже принятые международным сообществом, могут урегулировать этот самый давний конфликт в регионе", - отметил глава МИД РФ.​​​​​

"У нас общая позиция в том, что касается ситуации в арабо-израильском урегулировании, в том числе с учетом попыток подвергнуть ревизии существующую международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, - констатировал Лавров. - Конечно же, нас очень тревожит последнее развитие событий, имею в виду позицию США об отказе от всех решений международного сообщества, от обязательных решений Совета Безопасности ООН относительно необходимости прекращения поселенческой деятельности Израиля и признания неправовым положения, когда земли на Западном берегу реки Иордан находятся под израильской оккупацией".

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали это решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.