Лавров 21 ноября проведет переговоры с главой МИД Малайзии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла обсудят 21 ноября в Москве перспективы наращивания двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Имеется в виду предметно рассмотреть состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в различных областях с акцентом на ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в сентябре сего года во Владивостоке на полях пятого Восточного экономического форума, а также сверить подходы к актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в исламском мире и взаимодействие России с многосторонними мусульманскими структурами", - информировали в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, визит Сайфуддина Абдуллы в Москву призван способствовать всестороннему укреплению двустороннего партнерства, что "в полной мере отвечает долгосрочным интересам двух стран, задачам обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе".