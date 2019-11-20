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Лавров встретится в Москве с первым замглавы МИД КНДР

Переговоры пройдут 20 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду в Москве встречу с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Сегодня состоится встреча Лаврова с первым замглавы МИД КНДР", - информировали в министерстве.

21 ноября с Цой Сон Хи встретится с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.

Ранее Моргулов заявил ТАСС, что первый заместитель министра иностранных дел КНДР прибыла с визитом в Россию для проведения первого раунда стратегического диалога по актуальным международным вопросам, региональной и двусторонней повестке дня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
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