Лавров встретится в Москве с первым замглавы МИД КНДР

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в среду в Москве встречу с первым заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Сегодня состоится встреча Лаврова с первым замглавы МИД КНДР", - информировали в министерстве.

21 ноября с Цой Сон Хи встретится с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.

Ранее Моргулов заявил ТАСС, что первый заместитель министра иностранных дел КНДР прибыла с визитом в Россию для проведения первого раунда стратегического диалога по актуальным международным вопросам, региональной и двусторонней повестке дня.