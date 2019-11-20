Турция заверила Россию, что не намерена возобновлять военную операцию на севере Сирии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Турция заверила, что не подвергает сомнению работу России в Сирии и не собирается возобновлять военную операцию "Источник мира". Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что США и Россия якобы не сделали всего необходимого для отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы.

"Был контакт между представителями турецкого правительства и нашим послом, в ходе которого нашего посла заверили, что речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия. И ни о каком возобновлении операции "Источник мира" господин Чавушоглу, мой коллега и друг, и господин [официальный представитель президента Турции Ибрагим] Калын не говорили", - сказал он.