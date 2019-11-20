Парламент Чечни в Совфеде представит бывший министр труда республики Мохмад Ахмадов

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил кандидатуру бывшего министра труда и соцразвития Чечни Мохмада Ахмадова на должность нового сенатора от парламента региона. Об этом в среду написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Чеченскую Республику в Совете Федерации представляет новый сенатор от парламента Чеченской Республики. Совет Федерации утвердил кандидатуру Мохмада Ахмадова. Он имеет солидный опыт государственной службы. Многие годы работал министром труда и социального развития Чеченской Республики", - написал Кадыров.

Бывший сенатор от Чечни Зияд Сабсаби досрочно сложил свои полномочия в начале ноября 2019 года. Причины ухода из Совета Федерации в своем заявлении сенатор не указал.