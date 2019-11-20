Путин считает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
"На первый вопрос можно ответить очень просто. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда. Я с ним не знаком. Мы по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".