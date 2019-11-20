Путин считает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе

Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Путин: Россия готова к сотрудничеству с США в той мере, в какой к этому готов Вашингтон

Российский лидер надеется, что внутриполитические факторы в США перестанут влиять на отношения с РФ

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