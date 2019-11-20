Путин уверен, что Россия выполнит обязательства по Парижскому соглашению

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия выполнит все обязательства, взятые по Парижскому соглашению по климату.

"Мы намерены выполнять все наши обязательства в рамках Парижского соглашения, приняли соответствующие решения на правительственном уровне", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

Он уверен, что у РФ есть все возможности для выполнения этих планов. "Мы будем в крупнейших городах, где находятся наши главные эмитенты, применять выработанные и принятые на законодательном уровне решения, вводя даже штрафные санкции, определенные по шкале, против тех, кто не применяет современные технологии, обеспечивающие условия не только для выполнения наших обязательств в рамках Парижского соглашения, но и обязательств перед нашими гражданами, которые должны и имеют право жить в лучших экологических условиях", - отметил Путин. По его словам, за мерами, принятыми в городах-эмитентах и в основных отраслях, последуют действия и в других сферах. "Будем этим последовательно заниматься", - заверил президент РФ.

"Мы взяли на себя большие обязательства, чем страны Евросоюза с точки зрения сокращения антропогенных выбросов в атмосферу, и уверен, мы это сделаем", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что РФ участвовала в Киотском протоколе и выполнила взятые на себя обязательства.

Путин сказал, что РФ, беря на себя экологические обязательства, "исходит из реалий, связанных с развитием экономики", например, обеспечивая рост экономики на один процентный пункт. "Мы будем делать все для того, чтобы менять структуру нашей экономики, чтобы она была более экологичной, более "зеленой", мы будем вкладывать средства в те проблемные точки - производственные и территориальные, - которые есть в стране", - перечислил президент.

На его взгляд, для экологии "в советское время вообще ничего не делалось, крупные производственные комплексы в Сибири строились без всякого учета экологических последствий, в 1990-е годы, когда, по сути, экономика упала ниже плинтуса, в начале 2000-х годов, когда занимались тем, что старались страну сохранить". "Когда подобрались к 2008 году, уже в принципе готовы были переходить к наилучшим известным технологиям, чтобы применять их в России, все [представители российского бизнеса] пришли в правительство, сказали: "Нет, сейчас не время, кризис мировой. Если сейчас перейдем к этим технологиям, будем вынуждены сократить тысячи рабочих мест". Мы были вынуждены опять перенести применение этих правил", - напомнил глава государства. Теперь, по его мнению, ситуация позволяет исполнять экологические обязательства.