Слуцкий назвал заявления Таллина "отчаянным пиар-ходом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Эстония была заинтересована в ратификации российско-эстонского договора о госгранице не меньше России, а заявления Таллина об отсутствии перспектив этой ратификации, скорее, "отчаянный пиар-ход". Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу и спикера парламента страны Хенна Пыллуааса о необходимости вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

"Заявления главы МИД Эстонии и спикера парламента об отсутствии перспектив ратификации российско-эстонского договора о госгранице в Рийгикогу, скорее, отчаянный пиар-ход. Эстонская сторона до этого была заинтересована в этой ратификации не меньше, чем российская, шел даже разговор о проведении синхронной процедуры в 2016 году. Но русофобская политика властей Эстонии дала тогда свою отрицательную проекцию и на межпарламентский диалог", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что договор до сих пор находится на рассмотрении комитета по международным делам. "Однако подобные высказывания по линии МИД Эстонии снова несут крайне негативный сигнал для возобновления обсуждения вопроса на парламентском уровне. Тем более, что говорить об аннексии не приходится, это некорректно", - продолжил депутат, напомнив, что подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт.

"Скандал с пограндоговором длится с 2005 года именно по вине эстонской стороны. Когда после почти 11 лет переговоров был заключен первый договор о госгранице, эстонские депутаты после его внесения на ратификацию включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России", - указал Слуцкий. В тех условиях Москва отозвала свою подпись, процесс остался юридически незавершенным.

"В 2012 году переговоры были возобновлены, а все вопросы были улажены только через 2 года. Сегодня же вдруг возникают снова разговоры, которые отбрасывают нас почти на 15 лет назад", - резюмировал глава комитета.