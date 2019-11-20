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Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий.

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Кризис на Украине
Путин считает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе
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