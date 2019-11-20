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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Путин назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде

Глава государства отметил, что Соединенным Штатам будет необходимо предпринять какие-то шаги для изменения качества своих отношений с союзниками из Европы в рамках НАТО

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал миф о российское угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде. На пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" глава государства напомнил, что в прежние годы США заявляли странам Европы, что защищают их от советской угрозы, и за это надо платить.

"Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, - сказал Путин. - Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно".

По мнению российского лидера, Соединенным Штатам будет необходимо предпринять какие-то шаги для изменения качества своих отношений с союзниками из Европы в рамках НАТО. "Теперь недостаточно говорить: мы вас защищаем - платите. Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса США? Они свой будут развивать. Они об этом сейчас и говорят. Поэтому здесь тщательнее надо, ребята", - резюмировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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