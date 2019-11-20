Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Лавров заявил, что связь "Белых касок" с террористами подтверждается фактами

Провокации "Белых касок" широко использовались в целях демонизации законных сирийских властей, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Деятельность связанной с террористами псевдогуманитарной организации "Белые каски" в Сирии носит деструктивный характер и является частью масштабной информационной войны против Дамаска. Об этом говорится в предисловии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к книге директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева "Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации", презентация которой состоится в среду в МИД РФ.

"Провокации "Белых касок", включая "химические постановки", широко использовались в целях демонизации законных сирийских властей, служили предлогом для нелегитимных силовых акций против Сирийской Арабской Республики, - отметил глава дипведомства. - Сегодня, когда в отношении Дамаска не прекращается масштабная информационная война, исследование, вскрывающее деструктивный характер "Белых касок", представляется своевременным".

Министр обратил внимание на то, что "автором и его коллегами опрошены десятки "белокасочников" и бывших боевиков, а также жители районов, где действовала эта структура". "Собраны и систематизированы многочисленные факты, которые подтверждают истинную природу "Белых касок", далекую от гуманитарной, демонстрируют их связь с международными террористами", - подчеркнул он.

По мнению Лаврова, публикация вызовет большой интерес как у специалистов-ближневосточников, так и у российской и зарубежной общественности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Путин считает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе
Также президент назвал неприемлемыми идеи пересмотра "Минска-2"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС