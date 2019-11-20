Лавров заявил, что связь "Белых касок" с террористами подтверждается фактами

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Деятельность связанной с террористами псевдогуманитарной организации "Белые каски" в Сирии носит деструктивный характер и является частью масштабной информационной войны против Дамаска. Об этом говорится в предисловии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к книге директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева "Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации", презентация которой состоится в среду в МИД РФ.

"Провокации "Белых касок", включая "химические постановки", широко использовались в целях демонизации законных сирийских властей, служили предлогом для нелегитимных силовых акций против Сирийской Арабской Республики, - отметил глава дипведомства. - Сегодня, когда в отношении Дамаска не прекращается масштабная информационная война, исследование, вскрывающее деструктивный характер "Белых касок", представляется своевременным".

Министр обратил внимание на то, что "автором и его коллегами опрошены десятки "белокасочников" и бывших боевиков, а также жители районов, где действовала эта структура". "Собраны и систематизированы многочисленные факты, которые подтверждают истинную природу "Белых касок", далекую от гуманитарной, демонстрируют их связь с международными террористами", - подчеркнул он.

По мнению Лаврова, публикация вызовет большой интерес как у специалистов-ближневосточников, так и у российской и зарубежной общественности.