МИД России: рост интенсивности ударов Израиля усиливает конфликтный потенциал вокруг Сирии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Серия ракетно-бомбовых ударов ВВС Израиля по территории Сирии противоречит усилиям по урегулированию и усиливает конфликтный потенциал вокруг этой страны. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"В последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии, - указали в дипведомстве. - Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие".

"Считаем безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность Cирийской Арабской Республики и других государств региона, - продолжили в МИД РФ. - Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране".

В комментарии указывается, что за последние семь дней различные объекты на территории Сирии по меньшей мере четыре раза подвергались атакам израильских ВВС. Так, 12 ноября самолетами Израиля был нанесен ракетный удар по дому командира палестинской группировки "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури в центральной части Дамаска, где расположены иностранные дипломатические представительства. Жертвами нападения стали мирные сирийские граждане, причинен значительный ущерб имуществу и постройкам. Сам аль-Аджури не пострадал, но погибли его близкие.

18 ноября были атакованы цели в районе Абу-Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. При этом израильские самолеты нарушили, по поступившим данным, воздушное пространство Ирака и Иордании. 19 ноября прогремели взрывы в районе аэропорта Дамаска, а также были выпущены ракеты по объектам в 18 км к югу от сирийской столицы, как утверждается, в ответ на обстрел Голанских высот с сирийской стороны. В ночь на 20 ноября самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска, выпустив 40 крылатых ракет. Погибли и получили ранения более 10 сирийских военнослужащих и гражданских лиц.