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Медведев надеется на укрепление отношений с Молдавией после визита Кику в Россию

В свою очередь молдавский премьер отметил, что Москву и Кишинев связывает общее видение в сфере инвестиций и социальной политики
Премьер-министр Молдавии Ион Кику и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Молдавии Ион Кику и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдавией.

"За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - сказал Медведев в среду на встрече с премьер-министром Молдавии Ионом Кику.

Медведев отметил, что этот визит является первым на уровне премьер-министра Молдавии в Россию за последние шесть лет. "Надеюсь, что он придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", - сказал премьер РФ.

В свою очередь Кику заметил, что визит связан не только с продолжительным отсутствием диалога между правительствами России и Молдавии и большим количеством накопившихся вопросов, но и с близостью народов и традиционными дружественными отношениями. По его словам, Россию и Молдавию связывает общее видение в сфере инвестиций, социальной политики.

"Я приехал для того, чтобы возобновить диалог между нашими правительствами по многим аспектам нашего сотрудничества. Накопилось очень много проблем. Я считаю, что в условиях делового, честного диалога можно разрешить существующие проблемы, можно придать импульс торговле, в экономическом сотрудничестве, гуманитарном и культурном сотрудничестве", - сказал премьер Молдавии.

Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе. "Важно, что этот визит состоялся буквально сразу после вашего назначения. Это возможность сверить часы и посмотреть на наши планы на будущее. Имею в виду заинтересованность РФ в развитии отношений с Республикой Молдова. Надеюсь на обоюдную заинтересованность вашей страны в развитии и укреплении этих отношений", - сказал глава правительства РФ.

Участники переговоров

В переговорах примут участие делегации двух стран. Российскую сторону представляют вице-премьер Дмитрий Козак, посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Со стороны Молдавии во встрече примут участие министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой, советник премьер-министра Виталий Драганча, посол Молдавии в РФ Андрей Негуца, член правительства Молдавии, глава Гагаузии Ирина Влах, глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как ожидается, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМолдавияКику, Ион
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