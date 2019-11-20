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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Путин заявил, что Россия будет строить отношения с Африкой на основе взаимных интересов

При этом российский лидер отметил, что во время прошедшего саммита Россия - Африка со стороны африканских стран не поступило ни одной просьбы о финансовой помощи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия предпримет попытку вывести отношения с африканскими странами на новый уровень и трансформировать их в экономические проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

"Мы постараемся трансформировать наши отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты". - сказал российский лидер. Он отметил, что саммит Россия - Африка в Сочи был призван вывести отношения "на новую ступень, перевести их в новое качество, отвечающее современным требованиям и взаимным интересам".

По словам Путина, во время саммита со стороны африканских стран не поступило ни одной просьбы о финансовой помощи. "Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию каких-то отраслей", - подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что на встрече в Сочи были представители всех без исключения африканских стран, что говорит об интересе со стороны Африки к развитию отношений с Россией. "По характеру, по атмосфере самого форума у меня сложилось впечатление, что это какая-то семейная встреча. Вы знаете, она была такой открытой, непосредственной, дружеской, абсолютно транспарентной", - добавил Путин.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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