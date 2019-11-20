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Постпредство РФ при ОБСЕ озабочено решением Латвии приостановить работу российских каналов

Ведомство считает, что латвийский Национальный совет по электронным СМИ нарушает принципы свободы слова и прессы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия выражает озабоченность решением латвийских властей приостановить трансляцию девяти российских телеканалов в этой стране. Об этом говорится в среду на странице постпредства РФ при ОБСЕ в Twitter.

"Озабочены решением латвийского Национального совета по электронным СМИ приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов. Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на очередное грубое попрание Латвией принципа свободы слова и прессы", - указывается в публикации.

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