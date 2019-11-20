Эксперты считают, что "Белые каски" причастны к насильственному изъятию органов у сирийцев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Действующая на территории Сирии организация "Белые каски" причастна к насильственному изъятию органов у сирийцев, проживавших на подконтрольных боевикам землях. Об этом заявил в среду один из соавторов исследования "Белые каски": пособники террористов и источники дезинформации", директор российской НКО "Фонд исследования проблем демократии" Максим Григорьев на брифинге в МИД России, в ходе которого были представлены материалы. Предисловие к этой работе написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они были ключевым элементом этой незаконной системы изъятия органов. Мы узнали о том, что происходило, от самих людей, которых опрашивали. Это было для нас неприятной неожиданностью", - сказал Григорьев.

По его словам, исследователи получили информацию во время опроса жителей районов Сирии, где "белокасочники" вели наиболее активную деятельность. Григорьев и его коллега взяли свыше 100 интервью не только у жителей Алеппо, Дамаска, Думы, Дэйр-эз-Зора, Сакбы, но и у более 40 сотрудников "Белых касок", а также у 20 бывших членов вооруженных формирований.

Согласно приведенным в работе словам свидетелей, именно центры "Белых касок" обеспечивали эвакуацию людей для оказания медицинской помощи, а затем родственники получали их тела без органов. Это становилось очевидным, когда тела осматривали и взвешивали, рассказал Григорьев. "Мы и не подозревали этого", - подчеркнул он.

Григорьев также отметил, что в ряде СМИ проходит информация о том, что недавно умерший при сомнительных обстоятельствах основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье находился в Югославии в конце 1990-х, в разгар масштабной нелегальной деятельности по извлечению и продаже человеческих органов в Косове. "На той территории, где он находился, работала система незаконного изъятия органов у жителей Сербии. Занимались этим группы, связанные с Косовом, и ровно эта же система была перенесена в Сирию, ровно ее реализовывают "Белые каски", - указал директор НКО.

"Белые каски" были созданы на территории Сирии в 2014 году. Известность им принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах якобы имевших место атак сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.