Посольство России указало, что Эстония официально согласилась с нынешними границами

ТАЛЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Эстония официально согласилась с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии посольства РФ в Таллине.

"В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об "аннексии" Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий, - отмечается в сообщении. - Официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала. Проводимая эстонской стороной работа по обустройству совместной с Россией границы с задействованием немалых сил и средств наглядно свидетельствует в пользу этих договоренностей".

В то же время Тартуский мирный договор, подчеркнули в диппредставительстве, стал достоянием истории.

"При этом российская позиция была и остается неизменной: Тартуский мирный договор 1920 года стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году, - указали в посольстве. - Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 года не соответствуют действительности".

"Убеждены, что попытки спекулировать на теме некоей "аннексии" ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией, что никоим образом не соответствует интересам и чаяниям абсолютного большинства эстоноземельцев, стремящихся к развитию добрососедских связей с нашей страной", - резюмировали в диппредставительстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве.

Заявления эстонских политиков

В тот же день спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. Во вторник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что ратификация соглашения о границе между двумя странами в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору. Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. По его словам, Таллин готов ждать решения этого вопроса в рамках международного права.

Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.