Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира - Кара-Мания в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам: Камышлы - Чанаджик - Арада-Кабира - Хельва-Алия - Шафкат - Кара-Мания - Телль-эш-Шур - Гарби-Зенар - Камышлы, Квайрес - Метрас - Ханик - Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - Квайрес", - сказал он.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.