Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили вопросы энергетики и обстановку на Ближнем Востоке

По словам Лаврова, Россия и Бахрейн наметили шаги к снижению напряженности на Ближнем Востоке и севере Африки. На переговорах была затронута сирийская проблематика, палестино-израильское урегулирование, в том числе в свете вызвавшего тревогу недавнего заявления госсекретаря США Майкла Помпео, а также ситуация в зоне Персидского залива.

В начале встречи глава МИД РФ отметил ценность доверительных и партнерских отношений, основанных на договоренностях между королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой и президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, продлившихся чуть менее часа, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели весь спектр двустороннего взаимодействия, главным образом в области энергетики, а также обменялись мнениями по ряду международных проблем, включая обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке. Как отметил глава российского дипведомства, в ходе встречи удалось достичь взаимопонимания по всем обсуждавшимся вопросам.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду переговоры с бахрейнским коллегой Халедом бен Ахмедом Аль Халифой, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщил глава российского МИД, бахрейнские коллеги были проинформированы об усилиях России по содействию сирийскому урегулированию на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Аль Халифа, в свою очередь, отметил важную роль России по сирийскому вопросу.

Традиционно журналисты также не упустили возможность задать вопрос по сирийской проблематике в отношении заявления турецкого руководства о том, что США и Россия якобы не сделали всего необходимого для отвода курдских формирований от турецко-сирийской границы и планах возобновления операции "Источник мира". Лавров сообщил, что накануне состоялся контакт между представителями турецкого правительства и послом РФ, в ходе которого российского дипломата заверили, что речь идет о недоразумении, и никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия.

"И ни о каком возобновлении операции "Источник мира" господин Чавушоглу, мой коллега и друг, и господин [официальный представитель президента Турции Ибрагим] Калын не говорили", - добавил глава МИД РФ.

Говоря о ситуации в зоне Персидского заливе, стороны сошлись во мнении, что развитие событий по силовому сценарию в этом стратегически важном регионе мира имело бы самые негативные последствия и для региональной, и для глобальной безопасности. Глава МИД Бахрейна заявил, что Манама готова обсуждать российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Москва и Манама выступают с общих позиций и по арабо-израильскому урегулированию. "Конечно, нас очень тревожит последнее развитие событий, имею в виду позицию США об отказе от всех решений международного сообщества, от обязательных решений СБ ООН относительно необходимости прекращения поселенческой деятельности Израиля и признания неправовым положения, когда земли на Западном берегу реки Иордан находятся под израильской оккупацией", - сказал Лавров. Он добавил, что только прямые переговоры могут урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Энергетические перспективы

На переговорах особое внимание было уделено развитию экономических и торговых отношений, у которых, по словам главы российского дипведомства, есть существенный нераскрытый потенциал. Министры обсудили вопросы энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, высокие технологии, фармацевтику. "По всем этим направлениям есть конкретные задумки, конкретные контакты между российскими компаниями и бахрейнскими коллегами. Упомяну, в частности, планы Газпрома, Росгеологии, Сбербанка, ВЭБ", - сказал Лавров.

Глава МИД Бахрейна, в свою очередь, пригласил российские нефтегазовые компании работать в королевстве.

Кроме того, стороны дали высокую оценку работе Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и высказались за подготовку очередного заседания в 2020 году. Также было отмечено взаимодействие между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнским фондом "Мумталакат". Министры также выразили поддержку активизации межпарламентских и межрегиональных связей, состояние которых находится на подъеме, и взаимную заинтересованность в развитии культурно-гуманитарных контактов.

О будущем безвизе

Как отметил глава МИД России, Москва и Манама условились укреплять двустороннюю договорно-правовую базу. Он добавил, что ряд соглашений, в том числе по визам, сейчас находятся в завершающей стадии согласования и отметил рост туристических обменов.

"Сегодня мы с господином министром [Бахрейна] подтвердили, что ускорим работу над соглашением об отказе от визовых требований для наших граждан", - сообщил Лавров. Глава бахрейнского дипведомства, в свою очередь, выразил надежду на то, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Кроме того, как указал Лавров, Россия и Бахрейн планируют в скором времени подписать соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России и Дипломатическим институтом Бахрейна.

Глава МИД России также рассказал, что Аль Халифа пригласил его посетить королевство. "Рассчитываю, что мы сможем это сделать в будущем году, когда будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений [между двумя странами]", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.