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Президент Швейцарии и первый вице-президент Азербайджана станут гостями Путина и Медведева

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Швейцарии, в частности, обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые актуальные международные темы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг в Москве проведут несколько встреч с высокопоставленными иностранными гостями - президентом Швейцарской Конфедерации Уэли Маурером и первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Маурер обсудят "ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня". Швейцарское правительство отмечало, что "речь пойдет о конфликтах на востоке Украины, Южном Кавказе и в Сирии, а также о действиях Швейцарии в пользу мира в этих регионах".

С президентом Швейцарии также встретится председатель российского правительства. По данным пресс-службы кабинета министров, Медведев и Маурер "обсудят актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".

В графике премьер-министра РФ на четверг также значится встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Планируется, что будут обсуждаться "актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах".

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в 1988 году с отличием окончила Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. В феврале 2017 года была назначена первым вице-президентом Азербайджана. Она возглавляет крупнейшую неправительственную организацию страны - Фонд Гейдара Алиева, а также является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В начале августа указом президента РФ Владимира Путина Алиева была награждена орденом Дружбы "за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанУкраинаСирияРоссияШвейцария
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