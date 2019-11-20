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Володин проведет сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в четверг проведет заседание этого союзного законодательного органа в Санкт-Петербурге.

Депутаты Парламентского собрания рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2020 год и отчет его Совета министров об исполнении бюджета за 2018 год. Планируется, что парламентарии утвердят план работы собрания на следующий год и обсудят вопрос о заявлении в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель нижней палаты российского парламента также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски экс-спикеру Госдумы Геннадию Селезневу. Ее разместят на стене Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета, в котором политик учился с 1968 по 1974 год.

В среду прошли заседания профильных комиссий и совета Парламентского собрания. По итогам его зампред, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников обозначил ключевые пункты повестки 57-й сессии. "Как всегда на сессии Парламентского собрания, которое проходит в конце года, главный вопрос, который мы обсуждаем, это вопрос, связанный с планированием работы на будущий год и утверждение бюджета Парламентского собрания Союзного государства", - сказал он. По его словам, одним из центральных вопросов станет обсуждение подготовки празднования 75-летия Победы.

Говоря о бюджетных корректировках, Мельников отметил, что названия статей расходов не претерпели серьезных изменений, но их наполнение существенно обновилось. "Мы, в частности, обсуждали проведение молодежного фестиваля Союзного государства, как и где его лучше проводить", - добавил он.

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