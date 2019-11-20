Межпарламентская ассамблея СНГ обсудит проекты модельных законов и развитие села

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ 21-22 ноября проведет свое 50-е заседание в Санкт-Петербурге, в повестке которого - модельное законотворчество, рекомендации по применению международного права, вопросы развития сельских территорий, а также подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С российской стороны в работе ассамблеи примут участие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, включая глав обеих палат - Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко, которая является председателем МПА СНГ.

В четверг пройдут заседания четырех постоянных комиссий МПА: по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, по экономике и финансам и по науке и образованию. "Как всегда, сначала будут заседания постоянных комиссий, - пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. - Все они рассматривают разные законопроекты и рекомендации, модельные законопроекты". Параллельно с ними будет заседать Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ.

После этого состоится круглый стол на тему "Устойчивое развитие сельских территорий". "Вот это основное мероприятие, которое будет до заседания Совета МПА. Вот эта аграрная тематика будет присутствовать весь этот день", - отметил Калашников. Вечером под председательством Матвиенко пройдет заседание Совета МПА с участием глав парламентов. Им, в частности, будет представлена информация об организации наблюдения за выборами в государствах - членах Содружества.

На второй рабочий день запланировано пленарное заседание ассамблеи. Как подчеркнул в беседе с ТАСС председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, "несмотря на его юбилейный характер, как всегда, ожидается напряженная и прагматичная работа". По его словам, парламентарии стран СНГ рассмотрят проекты восьми модельных законов, в том числе "Об обязательственном праве", "О нормативных правовых актах", "Об экологическом туризме", "О социальном туризме". Представители стран - членов организации, продолжил он, утвердят Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2020-2022 годы.

"Также будут приняты рекомендации по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму и насильственным проявлениям экстремизма, по организации национальных центров экологической безопасности и по совершенствованию законодательства о статусе парламентариев государств - участников СНГ", - добавил сенатор.

Помимо этого Косачев планирует представить российскую позицию по таким вопросам, как совместные мероприятия парламентов государств - участников СНГ по празднованию 75-летия Победы, а также взаимодействие национальных делегаций в рамках Межпарламентского союза.

Об ассамблее

Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ была создана 7 марта 1992 года в Алма-Ате в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ как самостоятельной межгосударственной организации окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. Совет МПА, состоящий из руководителей палат парламентов государств - участников СНГ, осуществляет организацию деятельности ассамблеи.