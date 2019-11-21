В Совфеде рекомендовали досрочно прекратить полномочия сенатора Приятнова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на своем заседании в четверг рекомендовал палате досрочно прекратить полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова.

"К нам примерно две недели назад поступило решение Законодательного собрания Хабаровского края о наделении полномочиями Приятнова Дмитрия Станиславовича. К сожалению, по личным обстоятельствам он решил досрочно сложить полномочия. Поэтому предлагаем палате прекратить его полномочия с 31 октября", - сказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании 25 ноября.

Ранее председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил журналистам, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

Приятнов был избран депутатом думы в сентябре 2019 года, представляет ЛДПР. Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала его сенатором от заксобрания региона. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").