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В ФСБ ответили на претензии Украины об "угробленных" Россией кораблях

Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, что подтверждает видеозапись, заявили в ФСБ
Катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" Архип Верещагин/ТАСС
Описание
Катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу"
© Архип Верещагин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.

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"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении. "На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявили в ФСБ.

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