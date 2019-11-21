Лавров: РФ пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с российскими данными по MH17

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия предложила Малайзии направить малайзийских специалистов для ознакомления с данными российских экспертов по расследованию обстоятельств гибели пассажирского самолета компании "Малайзийские авиалинии", который 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Мы сегодня тоже говорили о том, что Россия делала для того, чтобы обеспечить максимально объективное, максимально подробное, конкретное расследование, и все те вещи, которые мы передавали в виде информации, в виде демонстрации натурной того, как могло все это произойти и какой из этого следует вывод, - сказал Лавров. - Все это игнорируется совместной следственной группой, и, как я понимаю, о том какие данные мы передавали в совместную следственную группу, Малайзию не информировали. Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут все то, что они показывали и передавали в Нидерланды для совместной следственной группы".